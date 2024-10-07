Ребенок около двух недель выживал один в тайге Приморья

В Михайловском районе Приморья в тайге нашли ребенка, который один прожил в лесу почти две недели. Об этом сообщает РИА VladNews.

В Приморье нашли мальчика, пропавшего из села Тигровое Михайловского района. В течение двух недель следователи совместно с волонтерами из «ПримПоиск» искали несовершеннолетнего. При каких обстоятельствах пропал мальчик — не сообщается.

Известно, что он не мог вернуться домой из-за проливных дождей, которые размыли дороги. Почти полмесяца несовершеннолетний был вынужден находиться на пасеке и ждать спасения. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии успешно завершились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Школьник ушел в лес за ягодами в Белорецком районе и домой не вернулся. Родственники подростка обратились в экстренные службы, мальчика искали волонтеры, полиция и спасатели. Пропавшего обнаружили на следующее утро мальчик провел ночь в заброшенной постройке в лесу.

Ранее шестилетний ребенок пять дней выживал в лесу, питаясь ягодами.