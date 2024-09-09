Российские туристы застряли на острове в Китае из-за разбушевавшегося тайфуна Яги

Российские туристы застряли на острове Хайнань в Китае из-за тайфуна Яги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, российские туристы, которые должны были вернуться на родину 7 сентября, не могут покинуть остров Хайнань из-за разбушевавшегося 6 сентября тайфуна. Стихия повредила городскую инфраструктуру, возникли проблемы со светом и водой.

Аэропорт Мэйлань сейчас совершает лишь внутренние рейсы. Отдыхающие жалуются, что не могут заселиться в отели, так как в них нет либо мест, либо света и воды. В связи с этим часть людей вынуждена ночевать прямо на улице возле воздушной гавани. Кто-то из них ожидает вылета в лобби отелей.

Отмечается, что туристы, которым удалось найти места в отелях за свой счет, не получили никакой помощи от авиакомпании. Перевозчик предлагает отдыхающим вылететь 11 сентября или 10 сентября с пересадками при условии наличия визы. Также у пострадавших имеется возможность за свой счет улететь из аэропорта в городе Санья.

По словам отдыхающих, туроператоры не могут разрешить ситуацию. При этом авиалинии, Ростуризм и МИД не отвечают на звонки.

Ранее россиянам объяснили, как взыскать с авиакомпании компенсацию за задержку рейса.