Губернатор Курганской области сравнил чайлдфри с сатанизмом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в своем Telegram-канале, что сторонники движения «чайлдфри» идут против замысла Бога.

В своем посте, приуроченном ко Дню отца, Шумков отметил, что в информационной повестке уже давно «искусственно педалируются попытки нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин, так называемый «чайлдфри» и т.д.».

По словам губернатора, изначально Бог задумал создать мужчину мужчиной, а женщину женщиной, «при этом ничего не перепутав». В связи с этим, как считает чиновник, любая попытка «покачать» эту тему и «всякое отступление от сути [Божьего] замысла, является не проявлением некоей свободы, но открытым конфликтом с Богом». К своему заявлению Шумков приписал хештег «обыкновенный сатанизм».

«Всю национальную идею, поисками которой занимаются множество больших умов, для нашей огромной страны можно свести к паре фраз: «Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами», — заключил губернатор.

18 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил авторов законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри внести в них поправки, выводящие из-под их действия информацию о монашестве. Как отметила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), принятие законопроектов в действующей редакции приведет к тому, что под запретом окажется «распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение».

17 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри. Предполагается, что изменения будут внесены в шесть действующих федеральных законов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект запрещает только пропаганду идеологии, и окончательное решение о рождении детей будет принимать женщина.

Ранее в Госдуме чайлдфри назвали идеологией по сокращению населения России.