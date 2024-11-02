В России призвали не связывать рождаемость с материальным достатком населения

Решение демографических проблем нельзя связывать с материальной плоскостью – низкая рождаемость наблюдается не из-за нехватки у жителей финансов, убежден губернатор Курганской области Вадим Шумков. В том числе, маткапитал не стимулирует россиян рожать, поэтому политика в сфере демографии не должна ограничиваться выделением денег для населения, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Губернатор напомнил о предложениях увеличить маткапитал, заявив, что суть проблемы это не решит. По его мнению, такая мера поддержки не влияет на рождаемость, а является инструментом для жителей, которые уже приняли решение завести детей. Они направляют средства господдержки на решение жилищных вопросов и образование своих детей.

«Но сама по себе эта мера поддержки не стимулирует человека рожать ребенка. Вообще, любые попытки государства покупать детей за деньги не очень правильны», — заявил Шумков.

Решения о детях россияне принимают не зависимо от количества денег, которыми располагают, так как материальные проблемы больше мешают уже в процессе ухода и воспитания, утверждает губернатор. Нестабильное финансовое положение, по его словам, никогда не было поводом не рожать детей. В качестве примера он привел изменение численности населения СССР, заявив, что тогда люди рожали и без маткапитала.

Напомним, в период с 2027 по 2030 год из федерального бюджета на продление программы маткапитала планируется дополнительно выделить порядка 2,7 трлн рублей. Предполагается, что это позволит обеспечить поддержкой 3,2 млн семей.

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