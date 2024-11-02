Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали не связывать рождаемость с материальным достатком населения

Глава Курганской области Шумков: выделение денег не стимулирует рождаемость

close
Shutterstock

Решение демографических проблем нельзя связывать с материальной плоскостью – низкая рождаемость наблюдается не из-за нехватки у жителей финансов, убежден губернатор Курганской области Вадим Шумков. В том числе, маткапитал не стимулирует россиян рожать, поэтому политика в сфере демографии не должна ограничиваться выделением денег для населения, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Губернатор напомнил о предложениях увеличить маткапитал, заявив, что суть проблемы это не решит. По его мнению, такая мера поддержки не влияет на рождаемость, а является инструментом для жителей, которые уже приняли решение завести детей. Они направляют средства господдержки на решение жилищных вопросов и образование своих детей.

«Но сама по себе эта мера поддержки не стимулирует человека рожать ребенка. Вообще, любые попытки государства покупать детей за деньги не очень правильны», — заявил Шумков.

Решения о детях россияне принимают не зависимо от количества денег, которыми располагают, так как материальные проблемы больше мешают уже в процессе ухода и воспитания, утверждает губернатор. Нестабильное финансовое положение, по его словам, никогда не было поводом не рожать детей. В качестве примера он привел изменение численности населения СССР, заявив, что тогда люди рожали и без маткапитала.

Напомним, в период с 2027 по 2030 год из федерального бюджета на продление программы маткапитала планируется дополнительно выделить порядка 2,7 трлн рублей. Предполагается, что это позволит обеспечить поддержкой 3,2 млн семей.

Ранее в ВШЭ описали способ повышения рождаемости в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами