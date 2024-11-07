Врач рассказал, как скорректировать последствия травматического опыта

Людям с травматическим опытом важно нормализовать образ жизни, чтобы скорректировать его последствия. Об этом РИАМО рассказал главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

Так, он советует спать по семь-восемь часов в сутки, регулярно заниматься спортом, йогой, медитацией или гулять, а также наладить питание. По его словам, в рационе должны быть жирная рыба, зеленые листовые овощи, ферментированные продукты, орехи, семена и ягоды. При этом кофеин и алкоголь стоит ограничить.

В работе с внешними проявлениями травматического опыта могут помочь массаж для снятия мышечных спазмов, процедуры для восстановления водного баланса кожи, использование антиоксидантных сывороток и поддерживающие спа-процедуры, заключил Вашкин.

Психолог, гештальт-терапевт Элеонора Чапкевич до этого говорила, что дневник эмоций поможет пережить разрыв отношений, в него можно записывать все чувства, которые возникают в момент сильных эмоций. Помимо этого, она советует выделить время и прожить свои эмоции, а не прятать их. Остальное время эксперт советует заполнить какими-либо новыми занятиями.

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