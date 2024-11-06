Психолог рассказала, как пережить разрыв отношений

Дневник эмоций поможет пережить разрыв отношений, в него можно записывать все чувства, которые возникают в момент сильных эмоций. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог, гештальт-терапевт Элеонора Чапкевич.

Помимо этого, она советует выделить время и прожить свои эмоции, а не прятать их. Остальное время эксперт советует заполнить какими-либо новыми занятиями. Справиться с чувством тревоги и страхом остаться в одиночестве поможет длительная терапия, добавила эксперт.

«Нужно помнить, что по-настоящему завершение отношений — это свобода от них, когда на вашу жизнь, принятие решений и другие значимые моменты жизни не влияет ни прошлый объект любви, ни мысли о нем», — отметила Чапкевич.

Психолог Александра Миллер до этого дала советы, как пережить расставание с партнером. Эксперт советует в первую очередь избавляться от кортизола — гормона стресса. В этом, по ее словам, поможет спорт, здоровый сон и новые впечатления, например путешествия. Также она посоветовала чаще общаться с людьми. При этом не обязательно сразу завязывать новые отношения. Достаточно просто знакомиться, как с женщинами, так и с мужчинами.

Ранее психологи выяснили, в какой момент прекращаются романтические отношения.