Полиция поймала последнего беглеца из колонии в Липецке

Уроженца Узбекистана Тургуна Абдуллаева, последнего из шести беглецов из липецкой колонии, поймали. Об этом сообщает Telegram-канал »112» со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что Абдуллаев был обнаружен и задержан в заброшенном доме в поселке Песковатский. По словам журналистов, он собирался покинуть Россию.

О побеге заключенных из исправительной колонии №2 в Липецке стало известно утром 26 октября. Сотрудники исправительного учреждения обнаружили на территории заброшенного производственного цеха подкоп, после чего недосчитались шести осужденных. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков.

По горячим следам правоохранителям удалось задержать пятерых человек в день совершения преступления. Таким образом, Абдуллаева пришлось искать полторы недели.

По факту побега заключенных Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Обвинения предъявлены начальнику Центра трудовой адаптации осужденных, а также его подчиненным — начальнику и мастеру цеха.

Ранее начальника ИК №2 в Липецке временно отстранили от должности.