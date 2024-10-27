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Стали известны имена осужденных, сбежавших из ИЦ в Забайкальском крае

SHOT назвал имена пяти осужденных, сбежавших из ИЦ №1 в Забайкальском крае

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Антон Денисов/РИА Новости

Пять осужденных сбежали из исправительного центра (ИЦ) №1, расположенного в городе Нерчинск в Забайкальском крае. Личности злоумышленников раскрыл Telegram-канал SHOT.

В материале отмечается, что одним из беглецов является 42-летний Юрий Русин. Его судили за грабеж, приговорив к принудительным работам на срок один год и 10 месяцев.

Также среди сбежавших — 41-летний Олег Чекрышев, 27-летний Андрей Андреев и 38-летний Николай Куйдин. Первого поместили в исправительный центр на два года за насилие в отношении представителя власти, второму назначили принудительные работы на срок три года и пять месяцев за разбой. Третий мужчина оказался в ИЦ, совершив кражу. Он должен был находиться здесь в течение двух лет и восьми месяцев.

Еще одним осужденным, несанкционированно покинувшим исправительный центр, оказался 36-летний Рамиль Бабаев. Он стал фигурантом дела, возбужденного по ст. 105 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок три года и восемь месяцев.

О том, что из ИЦ №1 в Забайкальском крае сбежали несколько осужденных, стало известно 27 октября. Тогда в СМИ появилась информация лишь о четырех беглецах. При этом Telegram-канал «Чита сегодня» писал, что отсутствие мужчин в исправительном центре обнаружили накануне.

Ранее правоохранители задержали пятерых из шести заключенных, сбежавших из колонии в Липецкой области.

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