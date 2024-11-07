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В Петропавловске-Камчатском медведь забрел в город к школе и детскому саду

МЧС: в Петропавловске-Камчатском медведя заметили у школы и детсада

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Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

В Петропавловске-Камчатском недалеко от детского сада и школы был замечен и впоследствии отстрелян медведь. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

По информации ведомства, дикое животное было замечено в районе дома №10/1 по Садовому переулку. Недалеко от этого места находятся школа, детская поликлиника и детский сад. На место выезжал охотовед, который отстрелил медведя. Из людей никто не пострадал.

29 октября в Приморье мужчина попал в реанимацию после нападения медведя. Происшествие случилось в Тернейском районе в районе реки Таежной. Двое мужчин отправились на рыбалку и решили переночевать в машине. Ночью в лагерь пришел хищник и забрался под авто. Утром, выходя из машины, один из рыбаков случайно наступил на спящего зверя, который вцепился ему в ногу. Пострадавшего спас его друг. Мужчину госпитализировали в отделение реанимации.

Ранее медведь напал на женщину и поцарапал ей лицо, когда она ужинала в ресторане.

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