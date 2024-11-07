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В Одессе за уклонение от службы объявили в розыск бывшего активиста «Правого сектора»

«Страна.ua»: в Одессе объявлен в розыск активист «Правого сектора» Стерненко

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РИА «Новости»

В Одессе объявлен в розыск бывший руководитель местной ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко, который стал блогером и отказался идти воевать на передовую. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ «Страна.ua» пишет, что Стерненко разыскивает местный территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Военкомы просят полицию внести блогера в базу розыска и при задержании доставить к ним за нарушение правил воинского учета. Перед этим он не явился по повестке.

В публикации отмечается, что Стерненко оформил себе инвалидность на основании плохого зрения и в последнее время регулярно появлялся на людях в очках. Однако ранее, судя по видеозаписям, он их не носил.

22 октября стало известно, что на Украине начнут искать фальшивых инвалидов среди госслужащих и иных категорий граждан. В стране разразился громкий политический скандал: выяснилось, что прокуроры и другие высокопоставленные лица массово оформляли себе инвалидности для получения отсрочки от призыва.

Ранее минобороны Украины сообщило, что женщин и инвалидов планируют привлекать к противоминной деятельности.

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