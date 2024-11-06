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В Петербурге предъявили обвинение напавшему на посетителей магазина «Окей»

СК: напавшему на посетителей магазина «Окей» в Петербурге предъявлено обвинение

В Санкт-Петербурге мужчине, напавшему с двумя ножами на покупателей и персонал магазина «Окей», предъявлено обвинение. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на нескольких лиц)».

Следствие установило, что обвиняемый, используя два ножа, которые он принес с собой в магазин, нанес множественные ножевые ранения нескольким людям.
В результате происшествия пятеро пострадавших с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.

Подозреваемый был задержан на месте преступления, однако из-за проблем со здоровьем не мог пройти следственные действия до настоящего времени.

Сегодня он был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Инцидент произошел 25 октября около 11:40 утра. Вооруженный двумя кухонными ножами 44-летний Юрий Артемьев накинулся на покупателей в петербургском гипермаркете «Окей». Выяснилось, что нападавший живет неподалеку, на том же проспекте Космонавтов, магазин находится в нескольких минутах ходьбы от дома мужчины. По словам местных, Артемьев часто заглядывал сюда за крепким спиртным и даже предлагал у входа случайным людям выпить вместе. В этот день он пришел в «Окей» и сначала стал бросаться бутылками.

Ранее пьяная россиянка изрезала ножом начальника мужа из-за низкой зарплаты.

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