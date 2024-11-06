Двух молодых россиянок осудили за избиение пятерых юношей

В Тамбове вынесли приговор двум девушкам, которые избили пятерых молодых людей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в январе 2024 года, когда 18-летняя девушка и ее 16-летняя подруга шли от торгово-развлекательного центра к остановке. По пути они руками и ногами избили пятерых юношей в возрасте от 15 до 20 лет. Отмечается, что старшая злоумышленница неоднократно провоцировала конфликты в этом ТРЦ.

В отношении девушек возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд признал их виновными и назначил 18-летней фигурантке наказание в виде лишения свободы сроком на один год и три месяца в колонии общего режима. Ее 16-летней подруге дали год лишения свободы условно.

До этого в Кемерово девочки окружили подростка, залили его перцовкой и поставили на колени. Они требовали от него извинений. Причины поведения несовершеннолетних не уточняются.

Ранее томич-меломан жестоко избил прохожего, сделавшего замечание его музыкальному вкусу.