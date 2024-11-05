Томич-меломан жестоко избил прохожего, сделавшего замечание его музыкальному вкусу

В Томске мужчина, слушавший музыку из колонок, жестоко избил прохожего из-за замечания о его вкусе. Об этом сообщает Vse42.ru.

По информации издания, инцидент произошел неподалеку от ДК «Маяк», который расположен в Октябрьском районе города. Прохожий сделал замечание музыкальному вкусу мужчины, который наслаждался аудиокомпозициями, и был жестоко избит. Маломан нанес ему удары по голове, телу и в область живота.

В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину, но уточнил, что не планировал физически устранять оппонента. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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