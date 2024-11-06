В Кемерово девочки окружили подростка, залили его перцовкой и поставили на колени

В Кузбассе следователи выясняют обстоятельства инцидента с несовершеннолетними, сообщили в СУ СКР по региону.

Нападение группы девушек на юношу произошло возле торгового центра в Кемерово. На записи, сделанной одной из хулиганок, видно, что школьницы оскорбляют подростка, брызгают перцовым газом ему в лицо и заставляют встать на колени.

Судя по видео, опубликованному в сообществе «Инцидент Кузбасс», сверстницы требовали от жертвы извинений. Когда потерпевший попытался покинуть место происшествия, девушки погнались за ним с издевательским смехом. О причинах издевательств со стороны подростков не сообщается.

К настоящему времени, уточнили в СК, все участники инцидента уже установлены. Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, виновным может грозить уголовная ответственность по статье о хулиганстве. Детали произошедшего устанавливаются.

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