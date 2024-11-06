Песков рассказал, каким будет будущее России

Россия никогда не развивалась как «закрытая коробка», и в будущем останется открытой, сильной и самой большой страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости.

«Какой будет Россия? Конечно, она будет сильной, здоровой, самой большой. Она будет уважать другие страны, она будет искать партнеров, которые готовы на мирное взаимоуважительное взаимодействие во всех сферах», — описал будущее страны Песков, выступая на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он подчеркнул, что Россия всегда открыта для сотрудничества и диалога с другими странами, поскольку закрытость невозможна и не соответствует ее развитию.

По мнению Пескова, сейчас мир переживает очень неспокойное время. Он отметил, что наличие внутренней устойчивости поможет России справиться с непредсказуемыми вызовами.

Кроме того, Песков заявил о допустимости диалога между Россией и США, в случае если администрация избранного президента Дональда Трампа предпримет необходимые действия для урегулирования военного конфликта на Украине.

Ранее Песков рассказал, каким будет следующий президент России.