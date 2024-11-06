Агентство по кибербезопасности заявило об отсутствии нарушений на выборах в США

Президентские выборы в США прошли в условиях высокой безопасности и без признаков недобросовестного вмешательства. Об этом сообщила руководитель Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) Джен Истерли.

«В последние недели граждане по всей стране объединились, чтобы принять участие в священном демократическом процессе, отдав свои голоса на выборах 2024 года. <...> Мы стали свидетелями мирного и безопасного воплощения демократии», — отметила Истерли.

Она выразила искреннюю благодарность местным избирательным комиссиям и сотням тысяч американцев, работавшим на избирательных участках. По ее словам, CISA гордится тем, что сотрудничает с ними.

Кроме того, Истерли отметила, что инфраструктура выборного процесса в США сегодня защищена как никогда ранее, а избирательное сообщество готово обеспечить безопасное, честное и свободное голосование.

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