Генсек ООН поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах и выразил надежду на конструктивную работу с новой администрацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека ООН.

«Я поздравляю избранного президента Дональда Трампа и подтверждаю мою веру, что сотрудничество между США и ООН является краеугольным камнем международных отношений», — заявил Гутерриш.

По его словам, ООН готова конструктивно работать с новой администрацией для ответа «на те серьезные вызовы, с которыми сталкивается наш мир».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

Ранее стало известно о списке мести Трампа на случай победы на выборах.