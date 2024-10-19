Саратовские врачи спасли женщину с костью в пищеводе

Медики Балаковской городской клинической больницы спасли пожилую пациентку, которая подавилась костью, когда ела суп. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

67-летняя женщина обратилась в больницу, когда почувствовала себя плохо. Пенсионерка рассказала, что ела суп и случайно проглотила осколок кости. Инородное тело застряло в верхней трети пищевода, создав угрозу перфорации стенки органа.

После обследования врачам-эндоскопистам удалось извлечь фрагмент кости, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Москве врачи Морозовской детской больницы спасли годовалого мальчика, проглотившего куриную кость. По словам родителей пациента, они обратили внимание, что сын во время приема пищи поперхнулся, мальчик закашлялся, а после у него появилась одышка. Инородное тело извлекли эндоскописты. Вскоре ребенка выписали домой.

Ранее мужчина проглотил наушник во сне и оказался в больнице.