Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саратовские врачи спасли женщину с костью в пищеводе

В Саратовской области спасли пенсионерку с застрявшей в пищеводе костью

close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Медики Балаковской городской клинической больницы спасли пожилую пациентку, которая подавилась костью, когда ела суп. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

67-летняя женщина обратилась в больницу, когда почувствовала себя плохо. Пенсионерка рассказала, что ела суп и случайно проглотила осколок кости. Инородное тело застряло в верхней трети пищевода, создав угрозу перфорации стенки органа.

После обследования врачам-эндоскопистам удалось извлечь фрагмент кости, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Москве врачи Морозовской детской больницы спасли годовалого мальчика, проглотившего куриную кость. По словам родителей пациента, они обратили внимание, что сын во время приема пищи поперхнулся, мальчик закашлялся, а после у него появилась одышка. Инородное тело извлекли эндоскописты. Вскоре ребенка выписали домой.

Ранее мужчина проглотил наушник во сне и оказался в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами