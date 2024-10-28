В Петербурге хирурги удалили куриный хрящ из горла 11-летней девочки

Хирурги Педиатрического университета спасли школьницу с инородным телом в гортани, девочка подавилась курицей. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

11-летнюю девочку экстренно госпитализировали из Псковской области, при поступлении в клинику Педиатрического университета она уже не могла самостоятельно дышать. При осмотре выяснилось, что у школьницы в горле застрял инородный предмет и появились уплотнения — гортань воспалилась.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Операция велась под общим наркозом, с сопровождением опытнейших анестезиологов, под контролем микроскопа. Инородное тело — куриный хрящ — удалось захватить щипцами и извлечь из гортани маленькой пациентки. Подробности о состоянии ребенка неизвестны.

До этого сообщалось, что в Москве врачи Морозовской детской больницы спасли годовалого мальчика, проглотившего куриную кость. По словам родителей пациента, они обратили внимание, что сын во время приема пищи поперхнулся, мальчик закашлялся, а после у него появилась одышка. Инородное тело извлекли эндоскописты. Вскоре ребенка выписали домой.

Ранее саратовские врачи спасли женщину с костью в пищеводе.