Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Третьего работника ИК в Липецке обвинили в халатности после побега заключенных

СК РФ: мастера цеха ИК в Липецке обвинили в халатности из-за побега осужденных

close
Телеграм-канал «112»

Третьему сотруднику исправительной колонии (ИК) №2 в Липецке, откуда сбежали шесть заключенных, предъявили обвинение в халатности. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Липецкой области.

«Обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) предъявлено мастеру цеха Центра трудовой адаптации осужденных <...> ИК-2 <...>, на территории которого обнаружен лаз», — говорится в заявлении.

В ведомстве рассказали, что мужчина должен был контролировать состояние закрепленного за ним заброшенного цеха и не пропускать сюда осужденных. Однако сотрудник колонии ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, не осматривая вверенную ему территорию на протяжении трех месяцев. Благодаря этому у злоумышленников появилась возможность сделать подкоп, необходимый для побега.

Из публикации следует, что до этого аналогичные обвинения предъявили еще двум работникам ИК №2. Речь идет о начальнике Центра трудовой адаптации осужденных и его подчиненном — начальнике цеха.

О побеге заключенных из колонии в Липецке стало известно утром 26 октября. Сотрудники исправительного учреждения обнаружили на территории заброшенного производственного цеха подкоп, после чего недосчитались шести осужденных.

СМИ писали, что злоумышленники готовились к побегу более полугода. К текущему моменту правоохранителям удалось задержать пятерых человек, местоположение еще одного заключенного пока неизвестно.

Ранее начальника ИК №2 в Липецке временно отстранили от должности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами