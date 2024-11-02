Третьего работника ИК в Липецке обвинили в халатности после побега заключенных

Третьему сотруднику исправительной колонии (ИК) №2 в Липецке, откуда сбежали шесть заключенных, предъявили обвинение в халатности. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Липецкой области.

«Обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) предъявлено мастеру цеха Центра трудовой адаптации осужденных <...> ИК-2 <...>, на территории которого обнаружен лаз», — говорится в заявлении.

В ведомстве рассказали, что мужчина должен был контролировать состояние закрепленного за ним заброшенного цеха и не пропускать сюда осужденных. Однако сотрудник колонии ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, не осматривая вверенную ему территорию на протяжении трех месяцев. Благодаря этому у злоумышленников появилась возможность сделать подкоп, необходимый для побега.

Из публикации следует, что до этого аналогичные обвинения предъявили еще двум работникам ИК №2. Речь идет о начальнике Центра трудовой адаптации осужденных и его подчиненном — начальнике цеха.

О побеге заключенных из колонии в Липецке стало известно утром 26 октября. Сотрудники исправительного учреждения обнаружили на территории заброшенного производственного цеха подкоп, после чего недосчитались шести осужденных.

СМИ писали, что злоумышленники готовились к побегу более полугода. К текущему моменту правоохранителям удалось задержать пятерых человек, местоположение еще одного заключенного пока неизвестно.

Ранее начальника ИК №2 в Липецке временно отстранили от должности.