Депутат Госдумы объяснил, почему слова о «лишних людях» не дискредитируют армию

Депутат Госдумы и председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что в его словах о «лишних людях» нет признаков дискредитации ВС РФ. Его слова приводит 161.ru.

Он отметил, что все участники СВО, особенно воющие в добровольческом корпусе согласятся с его утверждениями.

«Запись нарезана кусками, некоторые слова вырваны из контекста. Но я ни от каких своих слов не отказываюсь и подписываюсь под каждым этим словом», — сказал он.

Недавно произошел скандал с участием Бородая. Была опубликована аудиозапись, на которой он говорит о лишних людях в зоне проведения СВО. Там он заявлял, что «гражданские пиджаки» рассматривают добровольцев, как «пехоту второго сорта» и тех, кто «не представляет большой ценности».

В свою очередь Бородай назвал распространение записи попыткой его дискредитировать и выразил недовольство, что приватный разговор оказался опубликован в сети.

Ранее в России предложили облегчить получение пенсий для военных и добровольцев.