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Депутат Госдумы объяснил свои слова о «лишних людях» на СВО

Депутат ГД Бородай подтвердил подлинность своего разговора о лишних людях на СВО

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sddonbassa.ru

Депутат Госдумы и председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил в беседе с RTVI, что распространенная в сети аудиозапись его разговора о «лишних людях» в зоне специальной военной операции (СВО) является подлинной, однако его слова были вырваны из контекста.

Он отметил, что беседа была приватной и состоялась в 2023 году в период обсуждений украинского контрнаступления.

В аудиозаписи Бородай говорит, что «гражданские пиджаки» рассматривают добровольцев, как «пехоту второго сорта» и тех, кто «не представляет большой ценности». «За это их покупают как мясо», говорит депутат, отмечая, что служба на СВО приносит добровольцам значительно больше денег, чем они могли бы заработать «на гражданке». В разговоре он отмечает, что добровольцы в основном представляют «не продуктивную часть населения».

«Ими можно рассчитаться в войне, чтобы максимально вымотать противника», — добавляет Бородай.

Он подтвердил подлинность своего разговора с офицерами, но указал, что «запись подрезанная, кое-что вырвано из контекста». Тем не менее, депутат заявил, что «подписывается» под всем сказанным.

Комментируя свои слова о «лишних людях», Бородай уточнил, что также включает и себя в этот список.

«Я командир добровольческой бригады и, с точки зрения любого серьезного военного начальника, мы — второсортная пехота», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что в его словах не было критики руководства. Распространение записи он назвал попыткой его дискредитировать и выразил недовольство, что приватный разговор оказался опубликован в сети.

Ранее Бородай отозвал свою подпись под законопроектом об увеличении призывного возраста до 50 лет для лиц, получивших гражданство РФ.

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