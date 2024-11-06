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Стало известно об обысках ФСБ у налоговиков в Новом Уренгое

URA.Ru: силовики провели обыск в помещении ФНС в Новом Уренгое

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Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ обыскали офис федеральной налоговой службы в Новом Уренгое. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники.

«В Новом Уренгое прошли оперативно-следственные действия в офисе налоговой службы», — рассказали источники.

Никого из сотрудников службы еще не задержали, обвинения им также не выдвинули.

В пресс-службе следственного комитета по ЯНАО комментарии давать отказались. На официальный запрос в РУФСБ по Тюменской области ответа также еще не пришло.

Месяц назад в офисах УФНС Нового Уренгоя уже проводились обыски. Тогда сотрудники силовых структур задержали начальницу окружного ведомства Яну Калюжину. Она подозревается в получении взятки в виде элитного автомобиля Porsche Cayenne, стоимость которого составляет более 10 млн рублей.

До этого сообщалось, что обыски в Салехарде и Новом Уренгое в офисах Федеральной налоговой службы могут быть связаны с коррупционными нарушениями руководства управления ведомства.

Ранее по подозрению в получении взятки
задержали двух воронежских налоговиков.

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