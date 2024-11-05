Двух воронежских налоговиков задержали по подозрению в получении полумиллионной взятки

В Воронеже по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержали двух сотрудников налоговой инспекции. Об этом сообщает телекомпания «Вести Воронеж».

Неназванные налоговики — начальник отдела и его подчиненный, инспектор отдела, ИФНС №16. Фамилии задержанных не уточняются.

Их задержали 1 ноября с поличным в тот момент, когда злоумышленники получали взятку. За 500 тысяч рублей они согласились остановить проверки в одной из коммерческих организаций.

Оба фигуранта находятся под запретом определенных действий по решению суда. Они сотрудничают со следствием и подозреваются в уголовном деле по получению взятки в крупном размере.

Месяц назад за подобное преступление задержали начальника управления Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу Яну Калюжину. Она подозревается в получении взятки в виде элитного автомобиля Porsche Cayenne стоимостью более 10 млн рублей.

Калюжина обещала не привлекать к налоговой ответственности нефтегазовую компанию, а также убрать из решения выездной ведомственной проверки сумму недоимки.

Ранее в столице арестовали главу надзорного отдела МЧС Алексея Мамыкина по обвинению в получении взятки.