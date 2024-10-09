Начальника УФНС по ЯНАО задержали за получение взятки в виде машины за 10 млн рублей

Начальник управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яна Калюжина задержана по подозрению в получении взятки в виде элитного автомобиля Porsche Cayenne стоимостью более 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Чиновник задержана у себя дома, с ней работают следователи.

По данным следствия, за взятку Калюжина обещала помочь убрать из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки, а также не привлекать к налоговой ответственности нефтегазовую компанию, название которой не указывается.

Накануне сообщалось, что бывшего следователя из Москвы 36-летнего Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии строгого режима за рекордную взятку в биткоинах на сумму более 7,3 млрд руб. Чиновник также должен заплатить штраф в размере 500 млн рублей. Его сообщница и бывшая подчиненная 27-летняя Кристина Ляховенко осуждена на девять лет колонии общего режима.

Ранее суд вынес приговор пятерым адвокатам, обвиняемым в вымогательстве на 3 млрд рублей.