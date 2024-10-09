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Стало известно, с чем связаны обыски в офисах налоговой службы ЯНАО

Ura.ru: на Ямале силовики изъяли документы в двух отделах ФНС

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Depositphotos

Обыски, которые прошли в Салехарде и Новом Уренгое в офисах Федеральной налоговой службы (ФНС), могут быть связаны с коррупционными нарушениями руководства управления ведомства. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

«Оперативные мероприятия, проводимые в Салехарде и Новом Уренгое, связаны с подозрениями федеральных ведомств в отношении местного руководства налоговой службы», — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, подробности о произошедшем не разглашаются. Ura.ru также пишет, что агентству не удалось дозвониться по телефонам в управление ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Кроме того, корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО, однако там отказались от комментариев.

Незадолго до этого ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что начальник управления Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу Яна Калюжина задержана по подозрению в получении взятки в виде элитного автомобиля Porsche Cayenne стоимостью более 10 миллионов рублей.

Ранее суд вынес приговор пятерым адвокатам, обвиняемым в вымогательстве.

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