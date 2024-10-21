Иран пожаловался на угрозы ядерным объектам страны со стороны Израиля

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что его страна направила жалобы в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН об угрозах иранским ядерным объектам со стороны Израиля. Трансляцию пресс-конференции дипломата вел телеканал IRIB.

Багаи отметил, что Иран рассматривает это как угрозы безопасности международного сообщества и в связи с этим направил письменный протест в МАГАТЭ и Совбез ООН. Дипломат подчеркнул, что риск нанесения ударов по ядерным объектам Ирана неприемлем и идет вразрез с международным правом.

1 октября Иран выпустил по Израилю около ста ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израиль обещал ответить на атаку. Президент США Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне знают подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана.

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гольф Гофф на фоне этого заявлял, что Израиль ударит по крайней мере по одному ядерному объекту Ирана. Россия, в свою очередь, предостерегла Израиль даже от гипотетической возможности подобной атаки.

Ранее в Иране заявили об отказе от ядерного оружия.