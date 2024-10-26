Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МАГАТЭ рассказали о последствиях удара Израиля для ядерных объектов Ирана

Глава МАГАТЭ Гросси: ядерные объекты Ирана не повреждены при ударе Израиля

close
Reuters

При атаке Израиля иранские ядерные объекты не были задеты, написал в соцсети X гендиректор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии, которое занимается научно-техническим сотрудничеством в ядерной сфере) Рафаэль Гросси.

Он сообщил, что инспекторы агентства находятся в безопасности и продолжают работать в Иране.

«Призываю к рассудительности, нужно воздержаться от действий, угрожающих ядерной и физической безопасности и ядерным материалам», — заявил Гросси.

На фоне ударов Израиля по Ирану генсек ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоился эскалацией на Ближнем Востоке и призвал прекратить военные действия. Он считает необходимым прекратить все военные действия, в том числе в Газе и Ливане, и приложить максимальные усилия для предотвращения полномасштабной региональной войны и вернуться на путь дипломатии.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Ранее в Израиле оценили, как быстро Иран восстановит ракетный потенциал после атаки.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами