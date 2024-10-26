В МАГАТЭ рассказали о последствиях удара Израиля для ядерных объектов Ирана

При атаке Израиля иранские ядерные объекты не были задеты, написал в соцсети X гендиректор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии, которое занимается научно-техническим сотрудничеством в ядерной сфере) Рафаэль Гросси.

Он сообщил, что инспекторы агентства находятся в безопасности и продолжают работать в Иране.

«Призываю к рассудительности, нужно воздержаться от действий, угрожающих ядерной и физической безопасности и ядерным материалам», — заявил Гросси.

На фоне ударов Израиля по Ирану генсек ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоился эскалацией на Ближнем Востоке и призвал прекратить военные действия. Он считает необходимым прекратить все военные действия, в том числе в Газе и Ливане, и приложить максимальные усилия для предотвращения полномасштабной региональной войны и вернуться на путь дипломатии.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Ранее в Израиле оценили, как быстро Иран восстановит ракетный потенциал после атаки.