Экс-главу Всеволожского района Ленобласти осудили на 8 лет за взятку

Суд Ленинградской области приговорил бывшего главу муниципального образования Николая Дабужинскаса к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным ведомства, доказательства, собранные в ходе расследования, были признаны достаточными для вынесения приговора. Мужчина был признан виновным по статьям о получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. В ходе расследования было установлено, что Дабужинскас получил взятку от директора коммерческой организации в обмен на выбор его компании для оказания коммунальных услуг местным жителям.

«Суд приговорил Николая Дабужинскаса к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ему также запрещено занимать должности на государственной гражданской службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.

Бывший глава муниципального образования был взят под стражу в зале суда.

До этого следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего начальника отделения автохозяйства МВД по Кабардино-Балкарской Республике. По данным следствия, сотрудник полиции изготавливал фальшивые документы, чтобы скрыть отсутствие ремонта ведомственного транспорта.

Ранее бывшего главу Минтранса Амурской области осудили на 8 лет за получение взятки.