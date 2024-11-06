Экс-начальника автохозяйства МВД по Кабардино-Балкарии подозревают в подлоге

Следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего начальника отделения автохозяйства МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает СК РФ в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения автохозяйства МВД по КБР, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник полиции изготавливал фальшивые документы, чтобы скрыть отсутствие ремонта ведомственного транспорта. На основании полученных данных ранее были выделены средства на ремонт машин в размере 44 тыс. рублей. Подозреваемый присвоил себе деньги и распорядился ими по своему усмотрению. Следователи проводят расследование в отношении полицейского и собирают доказательную базу.

До этого бывшего главу Минтранса Амурской области осудили на 8 лет за получение взятки. В период с августа по октябрь 2021 года чиновник получил от руководителя организации взятку на сумму 3,5 млн рублей. В обмен на полученные средства он помог компании взяткодателя заключить муниципальные контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ по устранению последствий ЧС.

Ранее в Москве вынесли приговор высокопоставленному таможеннику за взятки.