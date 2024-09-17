Задержан замначальника отдела полиции Ростова-на-Дону

Сотрудники управления ФСБ задержали заместителя начальника отдела полиции Ростова-на-Дону по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова» со ссылкой на источник.

По данным источника, речь идет про Егора Ярмова. По версии следствия, Ярмов получил 200 тысяч от предпринимателя, деньги ему передали через подчиненного. За них полицейский должен был обеспечить бизнесмену покровительство и закрыть глаза на незаконную автостоянку. Предприниматель также задержан, меру пресечения для фигурантов еще не избрали.

Несколько дней назад стало известно, что сотрудник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу стал подозреваемым в крупном мошенничестве на сумму 31,5 млн рублей. По данным СМИ, речь идет о 40-летнем подполковнике полиции Денисе Хрупине. Как сообщается, потерпевшим оказался крупный бизнесмен, которому в 2022 году мошенники предложили купить земельный участок во Всеволожском районе Ленинградской области.

Ранее в Магнитогорске задержали начальника полиции и его заместителя.