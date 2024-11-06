Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главный детский инфекционист Москвы оценила ситуацию с вирусом Коксаки в столице

Врач Мазанкова заявила об отсутствии вспышек вируса Коксаки у детей в Москве

close
Телеграм-канал «SHOT»

В столичном регионе нет вспышек и очагов инфекций, вызванных энтеровирусами, среди детей в Москве. Об этом сообщила главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила Мазанкова.

«Ситуация типична для осенне-зимнего периода, и каких-либо вспышек или крупных очагов этих инфекций среди детей в столице не отмечается», — заявила она.

По словам специалиста, в последнее время в столичных больницах были зафиксированы лишь единичные случаи заражения энтеровирусной инфекцией в легкой стадии. Тяжелых ситуаций в городе не отмечено.

Врач добавила, что многие дети переносят вирус Коксаки бессимптомно. Чаще всего выявить болезнь можно по типичным проявлениям, среди которых повышение температуры, общая слабость и сыпь на коже рук и ног. В большинстве ситуаций лечение детей проходит амбулаторно под контролем участкового врача.

Мазанкова отметила, что мониторинг заболеваемости ведется в Москве непрерывно.

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предупреждал, что при подозрении на заражение вирусом Коксаки, появлении тревожных симптомов нужно убедиться, что речь действительно идет об этом заболевании. По его словам, при первых симптомах нужно обратиться ко врачу и начать противовоспалительную терапию.

Ранее врач назвал фактор, который способствовал распространению вируса Коксаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами