Главный детский инфекционист Москвы оценила ситуацию с вирусом Коксаки в столице

В столичном регионе нет вспышек и очагов инфекций, вызванных энтеровирусами, среди детей в Москве. Об этом сообщила главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила Мазанкова.

«Ситуация типична для осенне-зимнего периода, и каких-либо вспышек или крупных очагов этих инфекций среди детей в столице не отмечается», — заявила она.

По словам специалиста, в последнее время в столичных больницах были зафиксированы лишь единичные случаи заражения энтеровирусной инфекцией в легкой стадии. Тяжелых ситуаций в городе не отмечено.

Врач добавила, что многие дети переносят вирус Коксаки бессимптомно. Чаще всего выявить болезнь можно по типичным проявлениям, среди которых повышение температуры, общая слабость и сыпь на коже рук и ног. В большинстве ситуаций лечение детей проходит амбулаторно под контролем участкового врача.

Мазанкова отметила, что мониторинг заболеваемости ведется в Москве непрерывно.

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предупреждал, что при подозрении на заражение вирусом Коксаки, появлении тревожных симптомов нужно убедиться, что речь действительно идет об этом заболевании. По его словам, при первых симптомах нужно обратиться ко врачу и начать противовоспалительную терапию.

Ранее врач назвал фактор, который способствовал распространению вируса Коксаки.