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Врач назвал фактор, который способствовал распространению вируса Коксаки

Врач Томилин: период теплой погоды осенью способствовал вспышке вируса Коксаки

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Возможный фактор распространения вируса Коксаки — необычно долгий период теплой погоды осенью, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Юрий Томилин.

«На фоне того, что ранее были распространены разновидности коронавирусной инфекции, особенно последний штамм, омикрон, в двух его вариациях, функция иммунитета сильно снижается. Кроме того, возможный фактор распространения вируса Коксаки — необычно долгий период теплой погоды осенью», – рассказал Томилин.

Наиболее значимый путь передачи этого заболевания — воздушно-капельный, но он может передаваться и фекально-оральным, контактным путем и вертикальным (от матери ребенку).

«Вирус устойчив во внешней среде. Там, где есть возможность носить маски, нужно носить маски. Обязательно следить за личной гигиеной. Это мытье рук и так далее, посещение общественных мест и так далее. Во время текущей вспышки взрослые заболевают вирусом очень редко. В основном болеют дети. Требуется изоляция заболевших. Изоляция должна длиться до 20 дней», – отметил врач.

Диагностировать инфекцию просто: у человека появляется сыпь, которая поражает рот, ладони и стопы. Сыпь также может появиться и на боковых поверхностях туловища.

«Специального лечения этого вируса пока нет. Поэтому нужно обратить особое внимание на пациентов, которые имеют низкий иммунный статус. В первую очередь это ВИЧ-инфицированные пациенты; люди, которым пересаживали органы и ткани», – заключил врач.

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