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В Петербурге застроят жильем Кожевенный завод

Setl Group застроит жильем территорию Кожевенного завода Парамонова в Петербурге

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Компания Setl Group приобрела для застройки жильем участок на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, расположенный на территории Кожевенного завода Парамонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Холдинг Setl Group приобрел на Васильевском острове участок между Кожевенной и 26-й линиями и Масляным каналом. Проект развития локации предполагает реставрацию объектов культурного наследия, а также строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры», – указано в сообщении.

После проведенных работ по реставрации и реконструкции на данной территории планируются открытие детского сада, поликлиники, бара, ресторана, а также двух офисных и деловых центров.

Отмечается, что комплекс Кожевенного завода Парамонова представляет собой памятник промышленной архитектуры. На его территории находятся два значимых объекта культурного наследия: особняк и котельная, которые будут отреставрированы и адаптированы к современным требованиям. Кроме того, планируется реконструкция еще двух исторических зданий завода с сохранением их фасадов.

Комплекс зданий завода, ранее принадлежавшего купцу Александру Парамонову, расположен по адресу: Кожевенная линия, 1-3. С XVIII века эта территория использовалась для кожевенного производства, а сохранившиеся здания принадлежат к периодам XIX – начала XX века.

До этого жители Екатеринбурга направили президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета страны Александру Бастрыкину жалобу с просьбой прекратить точечную застройку.

Ранее в Саратове в отношении чиновников возбудили дела о незаконной застройке.

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