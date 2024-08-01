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Жители Екатеринбурга пожаловались Путину на точечную застройку

Жители Екатеринбурга направили жалобу на точечную застройку Путину и Бастрыкину

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EANews/YouTube

Жители микрорайона Пионерский в Екатеринбурге направили президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета страны Александру Бастрыкину жалобу с просьбой прекратить точечную застройку компании «Астон. История» на улице Советской. Об этом сообщает ЕАН.

В своем обращении россияне уточнили, что на месте застройки им пообещали возвести спортивный двухэтажный комплекс для детей, однако, вместе этого в районе планируют построить 32-этажный дом.

«Мы просим вашей помощи, потому что от администрации получаем только отписки. Мы просим разобраться в этой схеме, разобраться в том, как это стало возможно. Нашим детям не оставили ни одного зеленого клочка земли, нашим детям оставили только две помойки и парковки. <...> Почему у нас в каждом законе есть дырка? Вроде точечная застройка запрещена в Екатеринбурге, но при этом есть серые схемы, которые легализуют эту стройку, без согласия ни жителей, никого. Отобрали полностью территорию», — говорится в жалобе.

30 июля сообщалось, что жители Тюмени жалуются на агрессивных подростков, из-за которых боятся выходить на улицу со своими детьми. Неподобающее поведение несовершеннолетних особенно мешает жителям заречной части города. По словам одного из них, он сам часто сталкивается с пьяными подростками, которые занимают детские площадки и провоцируют конфликты с прохожими.

Ранее жительница подтопленного Копейска пожаловалась на зеленый пруд вместо огорода.

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