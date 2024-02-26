В Саратове в отношении чиновников возбудили дела о незаконной застройке

Прокуратура Саратова возбудила уголовное дело в отношении местных чиновников за превышение должностных полномочий. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

По предварительной информации, в период с 2012 по 2022 год сотрудники администрации города допускали выдачу разрешений на строительство многоэтажек с нарушением нормативов. Речь ищет о шести жилищно-строительных кооперативах в Заводском районе и микрорайоне «Солнечный-2».

«Указанные действия привели к нарушению прав граждан на равный доступ к образовательным учреждениям, а также нарушению прав участников долевого строительства на своевременное получение жилых помещений», – сообщили в ведомстве.

На данный момент возбуждено два уголовных дела. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Орловской области чиновник получил 100-миллионный штраф за взятку.