Режим ЧС ввели в Нововоронеже из-за взрыва газа в жилом доме

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Нововоронеже, расположенном в Воронежской области, в связи с пожаром в жилом доме. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.
Он пояснил, что власти ввели особый режим для оперативной ликвидации последствий возгорания.
«По уточненным данным, в результате пожара <...> пострадали четыре [человека]. Трое из них госпитализированы», — говорится в заявлении.
Глава российского субъекта добавил, что одного жителя Нововоронежа спасти не удалось.
Также губернатор рассказал об ущербе, который огонь нанес самому зданию. Пламя повредило три квартиры, уточнил Гусев.
Рано утром 6 ноября пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Нововоронеже произошел взрыв газа. После этого в помещениях на втором этаже начался пожар.
Всего на место происшествия направили 48 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. В ведомстве отметили, что спасатели эвакуировали из здания одного ребенка и 31 взрослого.
Ранее в Карачаево-Черкесии произошел взрыв газа в многоквартирном доме.