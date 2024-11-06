Режим ЧС ввели в Нововоронеже из-за взрыва газа в жилом доме

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Нововоронеже, расположенном в Воронежской области, в связи с пожаром в жилом доме. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Он пояснил, что власти ввели особый режим для оперативной ликвидации последствий возгорания.

«По уточненным данным, в результате пожара <...> пострадали четыре [человека]. Трое из них госпитализированы», — говорится в заявлении.

Глава российского субъекта добавил, что одного жителя Нововоронежа спасти не удалось.

Также губернатор рассказал об ущербе, который огонь нанес самому зданию. Пламя повредило три квартиры, уточнил Гусев.

Рано утром 6 ноября пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Нововоронеже произошел взрыв газа. После этого в помещениях на втором этаже начался пожар.

Всего на место происшествия направили 48 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. В ведомстве отметили, что спасатели эвакуировали из здания одного ребенка и 31 взрослого.

Ранее в Карачаево-Черкесии произошел взрыв газа в многоквартирном доме.