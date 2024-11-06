Суд вновь оштрафовал Telegram за неудаление запрещенных материалов

Мессенджер Telegram вновь привлечен к административной ответственности за отказ удалить запрещенную информацию, ему грозит штраф до 4 млн рублей. Об этом cообщается в картотеке Таганского суда Москвы.

«Привлекаемое лицо: Telegram Messenger Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (. Назначено судебное заседание на 30 декабря 2024 г., 14:40 мск», — говорится в карточке.

Это уже не первый случай неудаления Telegram запрещенной в России информации. 30 октября суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за неудаление нескольких каналов с призывами отделить Урал от остальной части России.

До этого Таганский районный суд Москвы в очередной раз штрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

Ранее cуд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора.