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Суд оштрафовал Тelegram за отказ удалить запрещенный контент

Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

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Суд оштрафовал Telegram на ₽4 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении.

В судебной инстанции уточнили, что речь идет о части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Это уже не первый случай неудаления Telegram запрещенной в России информации. В середине августа Таганский районный суд Москвы уже оштрафовал Telegram Messenger. Тогда сумма штрафа составила также 4 млн рублей. Закон о самоконтроле социальных сетей, согласно которому интернет-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент вступил в силу с февраля 2021 года.

8 октября Таганский суд Москвы оштрафовал фотохостинг Pinterest (Pinterest Europe Limited) на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Ранее США подали в суд на TikTok за сбор данных о детях до 13 лет.

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