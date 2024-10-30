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Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление незаконных материалов

Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за призывы к отделению Урала от РФ

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Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за неудаление нескольких каналов с призывами отделить Урал от остальной части России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Согласно судебным материалам, изначально каналы с призывами к нарушению территориальной целостности РФ были выявлены сотрудниками прокуратуры, а затем надзорное ведомство передало информацию об этом в Роскомнадзор.

«Роскомнадзором в рамках исполнения требований о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в адрес владельца информационного ресурса Telegram — в организацию Telegram Messenger Inc. в электронном виде направлены уведомления о нарушении порядка распространения информации», — сказано в решении суда.

Согласно документу, в течение суток с момента получения уведомлений из Telegram не была удалена нарушающая закон информация. В числе ресурсов, которые Роскомнадзор требовал удалить, есть несколько содержащих призывы к жителям Урала отделиться от России. В этот список попали также каналы, пропагандирующие ультраправые взгляды, и те, которые призывают поддерживать армию Украины.

15 октября Таганский районный суд Москвы уже штрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации. А до этого аналогичный штраф был назначен мессенджеру в середине августа. Закон о самоконтроле социальных сетей, согласно которому интернет-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу с февраля 2021 года.

Ранее автора Telegram-канала Moscow Calling Куршина оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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