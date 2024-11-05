В Шебекино при обстреле пострадала женщина

Женщина получила ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекина Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщину с осколочным ранением головы бригада скорой медицинской помощи доставляет в областную клиническую больницу», — рассказал глава региона.

В результате обстрела в двух многоквартирных домах и одном частном домовладении повреждено остекление. Кроме того, осколки снарядов посекли четыре автомобиля.

По словам Гладкова, есть данные, что украинская армия вновь ударила кассетными боеприпасами. В городе опять нашли суббоеприпасы «колокольчик». Губернатор обратился к жителям с просьбой быть внимательными и не поднимать с земли незнакомые предметы. Он обратил внимание, что информация о последствиях обстрела уточняется.

До этого В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.