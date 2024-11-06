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СК расследует дело о миграции более 100 сирийцев в ЕС через Россию

СК расследует дело о миграции до 140 сирийцев в ЕС через Россию и Белоруссию

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Максим Блинов/РИА Новости

В Московском военном округе расследуется дело о незаконной переправке около 140 сирийских мигрантов через Россию и Белоруссию в страны Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы, создавшей канал незаконной миграции не менее 140 граждан Сирии», — рассказали в СК.

Отмечается также, что в Южном военном округе проходит аналогичное расследование, но оно касается десятков граждан Армении, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

12 июня сообщалось, что в частных домах, расположенных в агрогородке Колодищи под столицей Белоруссии Минском, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 54 нелегальных мигранта. Белорусские визы у граждан отсутствовали, в связи с чем нелегалы были привлечены к административной ответственности.

В сентябре Пограничная служба Польши заявила об активизации нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В частности, 19-го числа было зафиксировано 165 попыток нелегального проникновения на польскую территорию.

Ранее политолог рассказал, почему в Европе не рады мигрантам.

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