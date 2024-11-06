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Матвиенко заявила о наведении порядка в РФ с помощью миграционных законов

Матвиенко о мигрантах: мы не против кого-то боремся, наводим порядок в России

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Противодействие незаконной миграции не означает борьбу с кем-то, власти наводят в России порядок, «который давно надо было навести». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Сенаторы на заседании палаты 6 ноября вслед за Государственной думой приняли пакет законов, направленных на противодействие незаконной миграции.

Матвиенко заявила, что нелегальная миграция негативно сказывается и на странах, граждане которых незаконно прибывают в Российскую Федерацию.

Сенатор подчеркнула, что Россия наводит порядок в миграционной сфере «спокойно, деликатно, уважительно, цивилизованно», как и должно поступать суверенное государство.

5 ноября стало известно, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил пакет законопроектов, предполагающих введение комплекса мер против незаконной миграции. В частности, поправки предусматривают лишения свободы от двух до шести лет за подделку, изготовление или оборот фальшивых документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет мигрантов.

Ранее Володин призвал не вводить «бабушек в блуд» с мигрантами.

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Нелегальные мигранты
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