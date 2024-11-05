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Комитет Совфеда поддержал пакет законов против нелегальной миграции

Комитет СФ рекомендовал принять пакет законов против нелегальной миграции

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Максим Блинов/РИА Новости

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил пакет законопроектов, предполагающих введение комплекса мер против незаконной миграции. Об этом пишет ТАСС.

Проекты предусматривают запрет на прием экзаменов у иностранцев в организациях-посредниках, конфискацию собственности за организацию нелегальной миграции, а также признание отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, незаконно находящимся в России.

29 октября пакет законов против незаконной миграции приняла Госдума. В частности, депутаты согласились ужесточить наказание за организацию незаконной миграции.

После принятия законопроектов за преступления, связанные с подделкой документов и фиктивной постановкой иностранных граждан на учет, нарушителям будет грозить лишение свободы на срок до шести лет.

В МВД ужесточение миграционного законодательства поддержали.

Ранее Росстат заявил об изменениях в сборе данных о мигрантах.

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