Верховный суд признал законным приговор Стрелкову

Верховный суд России признал законным приговор Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщила его жена в Telegram-канале.

«Приговор Игорю Стрелкову оставлен Верховным судом без изменений, кассационная жалоба без удовлетворения», — написала она.

5 ноября адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил «Газете.Ru», что его подзащитный не будет принимать участия в заседании по рассмотрению кассационной жалобы на его приговор в Верховном суде РФ. Юрист также уточнил, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Игорь Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма.

Стрелков признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Стрелкову отказали в отправке на СВО.