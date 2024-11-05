Адвокат Стрелкова рассказал о его самочувствии перед заседанием в Верховном суде

Игорь Стрелков (Гиркин) не будет принимать участия в заседании по рассмотрению кассационной жалобы на его приговор в Верховном суде РФ. Об этом «Газете.Ru» сообщил его адвокат Александр Молохов, отметив, что заседание пройдет в закрытом режиме.

«6 ноября в 10 часов утра в Верховном Суде РФ состоится заседание суда кассационной инстанции в Верховном Суде по делу Стрелкова (Гиркина). Слушания будут закрытыми, однако журналисты, вероятнее всего, будут допущены на оглашение резолютивной части судебного вердикта. Сам Игорь Иванович, дабы избежать утомительного этапирования туда-обратно, принимать участие в разбирательстве ни лично, ни по системе видеоконференцсвязи не будет (ВКС по секретным делам запрещена)», — сказал он.

По словам Молохова, Стрелков чувствует себя нормально, получает передачи с необходимыми вещами и общается с родственниками.

«Состояние здоровья Стрелкова в настоящее время удовлетворительное, он наконец-то получил с передачей теплые вещи, регулярно звонит родственникам, на следующей неделе на долгосрочное свидание к нему в колонию должна приехать супруга», — добавил он.

Игорь Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма. Стрелков признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее жена Игоря Стрелкова заявила, что он не уйдет из колонии на СВО.