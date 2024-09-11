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Экс-министру обороны ДНР Стрелкову отказали в отправке на СВО

Mash: Игоря Стрелкова отказались отправлять из колонии на СВО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Осужденному экс-министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) отказали в прошении освободить из колонии и отправить в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Стрелков получил ответ на прошение в среду, 11 сентября.

Стрелкова арестовали в июле 2023 года. Заявление против него написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля. Гиркина обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram.

В одном из них мужчина писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

В январе 2024 года московский суд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Стрелкова перестали считать склонным к побегу.

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