Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «Известиям» информацию о том, что президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам республики вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, эти люди, видимо, больше не нужны чешскому лидеру.

1 ноября пресс-секретарь президента Чехии Филип Платош заявил, что Павел разрешил 60 гражданам государства присоединиться к украинской армии.

Он также рассказал, что в целом власти Чехии получили более 180 обращений от жителей страны с просьбой позволить им принять участие в боевых действиях.

17 октября чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил, что Нидерланды, Чехия и Дания продолжат закупку снарядов для Украины в 2025 году. Речь идет о поставках боеприпасов в рамках инициативы Праги.

Ранее наемники ВСУ пожаловались на нелогичные приказы командиров.