Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили разрешение президента Чехии вступить ее 60 гражданам в ряды ВСУ

Захарова: президенту Чехии не нужны граждане, которым он позволил вступить в ВСУ

close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «Известиям» информацию о том, что президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам республики вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, эти люди, видимо, больше не нужны чешскому лидеру.

1 ноября пресс-секретарь президента Чехии Филип Платош заявил, что Павел разрешил 60 гражданам государства присоединиться к украинской армии.

Он также рассказал, что в целом власти Чехии получили более 180 обращений от жителей страны с просьбой позволить им принять участие в боевых действиях.

17 октября чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил, что Нидерланды, Чехия и Дания продолжат закупку снарядов для Украины в 2025 году. Речь идет о поставках боеприпасов в рамках инициативы Праги.

Ранее наемники ВСУ пожаловались на нелогичные приказы командиров.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами