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Участницу конкурсов красоты заподозрили в контрабанде драгоценностей на 12 млн рублей

Во Внуково задержали участницу мировых конкурсов красоты за контрабанду украшений

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ФТС России

Во Внуково задержали молодую женщину, пытавшуюся ввезти украшения на 12 млн рублей, сообщает ФТС России.

Россиянка, вернувшаяся в Москву из Ниццы транзитом через Стамбул, везла с собой часы Patek Philippe, а также два кольца и колье  Cartier. Она прошла через «зеленый» коридор для пассажиров VIP-зала и предъявила украшения к досмотру.

Таможенникам пассажирка пояснила, что не задекларировала драгоценности, поскольку это личные вещи. Сотрудники ФТС отправили ювелирные изделия на экспертизу, которая подтвердила, что они являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750 пробы.

Теперь нарушительнице, которая оказалась участницей мировых конкурсов красоты, грозит до пяти лет лишения свободы за контрабанду стратегически важных товаров и уклонение от уплаты таможенных платежей.

Ранее в Колумбии арестовали туриста, пытавшегося провести 2 кг кокаина под сомбреро.

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