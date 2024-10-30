В Колумбии арестовали туриста, пытавшегося провести 2 кг кокаина под сомбреро

В Колумбийском аэропорту арестовали туриста из Англии, пытавшегося провезти под сомбреро два кг кокаина, пишет Mirror.

В аэропорту Колумбии задержан британец с двумя килограммами кокаина, скрытыми под сомбреро в чемодане. Сообщается, что турист, который планировал вылететь в Панаму, был остановлен полицией во время прохода через рентгеновский сканер.

Этот случай произошел через четыре недели после задержания шотландца, у которого также нашли кокаин. Ранее в этом году колумбийская полиция арестовала британского студента, который пытался контрабандой провезти наркотики, замаскированные под сухое молоко.

Ранее женщина показала в аэропорту фотографии с отпуска и была арестована. Полицейские разглядели на ее кадрах свертки с наркотиками и при личном обыске нашли у нее несколько пакетиков с кокаином.