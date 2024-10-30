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В Колумбии арестовали туриста, пытавшегося провести 2 кг кокаина под сомбреро

Mirror: туриста, пытавшегося провести 2 кг кокаина под сомбреро, арестовали в Колумбии

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The National Police

В Колумбийском аэропорту арестовали туриста из Англии, пытавшегося провезти под сомбреро два кг кокаина, пишет Mirror.

В аэропорту Колумбии задержан британец с двумя килограммами кокаина, скрытыми под сомбреро в чемодане. Сообщается, что турист, который планировал вылететь в Панаму, был остановлен полицией во время прохода через рентгеновский сканер.

Этот случай произошел через четыре недели после задержания шотландца, у которого также нашли кокаин. Ранее в этом году колумбийская полиция арестовала британского студента, который пытался контрабандой провезти наркотики, замаскированные под сухое молоко.

Ранее женщина показала в аэропорту фотографии с отпуска и была арестована. Полицейские разглядели на ее кадрах свертки с наркотиками и при личном обыске нашли у нее несколько пакетиков с кокаином.

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